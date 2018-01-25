Армянская компания обещает сделать инвестицию в размере 3 млрд драмов в области горнорудной промышленности

Правительство Армении удовлетворило заявку компании «МЛ Майнинг» о предоставлении им налоговых льгот на приобретение и ввоз технологического оборудования, комплектующих и запчастей.

Замминистра экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян отметил, что компания «МЛ Майнинг» занимается бизнесом в области горнорудной промышленности, в рамках своих программ они уже вложили около 1 млрд драмов, а до 2020 года планируют инвестировать еще 2 млрд драмов. Как передает «Арменпресс» с его слов, по указанной программе будет создано 50 рабочих мест, со средней зарплатой в 150 тысяч драмов.