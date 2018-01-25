Умер вокалист The Fall Марк Смит

Британский музыкант, автор песен и вокалист пост-панк группы The Fall Марк Эдвард Смит скончался в возрасте 60 лет. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Press Association со ссылкой на заявление менеджера группы.

"Мы с глубоким сожалением сообщаем об уходе Марка Эдварда Смита. Он умер этим утром (в среду) дома", - говорится в сообщении.

The Fall была основана Смитом в 1976 году в Манчестере и оказала значительное влияние на развитие альтернативного рока. В прошлом году коллектив был вынужден отменить серию концертов из-за состояния здоровья вокалиста.

Группа выпустила за все время существования 32 студийных альбома. Последний - New Facts Emerge - вышел осенью 2017 года и занял 35 место в британских музыкальных рейтингах.