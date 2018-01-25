Обвиненного в домогательствах врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар приговорен к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальные домогательства к спортсменкам. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BuzzFeed.

Приговор был вынесен в среду, 24 января. Судья Розмари Акуилина назвала его смертным. «Я только что подписала вам смертный приговор. Вы не заслуживаете того, чтобы однажды выйти из тюрьмы», — сказала она.

В ходе слушаний были допрошены 170 свидетелей. Врача обвиняли в том, что он под предлогом лечения осуществлял в отношении гимнасток действия сексуального характера.

В ноябре прошлого года Нассар признал себя виновным в 10 случаях домогательств по отношению к спортсменкам. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 девушек, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Мароуни. 8 декабря 2017 года Нассар был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.