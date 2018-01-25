Более 75 тысяч филиппинцев эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана

Более 75 тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах, следует из сообщения Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC).

Ранее сообщалось о 60 тысячах эвакуированных, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По данным на 06.00 (01.00 мск) 25 января, в общей сложности 21733 семей/83533 человека были затронуты (действием вулкана — ред.) … из них 17490 семей/66442 человек в настоящее время находятся в 67 центрах эвакуации (ECs)… Еще 2179 семей/9058 человек находятся не в ECs", — говорится в сообщении.

По последним данным, в ночь на четверг были зафиксированы выбросы лавы на высоту от 400 до 500 метров, столбы пепла поднимаются на высоту от 3 до 5 километров.

В понедельник институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) повысил до четвертого (предпоследнего) уровень опасности извержения вулкана Майон. На вулкане было зафиксировано увеличение сейсмической активности и выбросы лавы. Власти расширили зону повышенной опасности на восемь километров, были приостановлены занятия в учебных заведениях на всей территории провинции Албай. Самолетам гражданской авиации рекомендуется избегать полетов вблизи вулкана.

Накануне сообщалось о закрытии школ в 17 городах и муниципалитетах. Более 50 внутренних и международных рейсов были отменены.