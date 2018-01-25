Диверсионной попыткой Баку пытается компенсировать дипломатические провалы: пресс-секретарь МИД Армении
11:42, 25 Январь, 2018
Последняя диверсионная попытка на линии соприкосновения в Арцахе объясняется тем, что Баку пытается отвлечь внимание от происходящих в Азербайджане нарушений прав и основополагающих свобод человека. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter пишет пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Баку пытается компенсировать дипломатические провалы на международных площадках, отвлечь внимание от происходящих в Азербайджане нарушений прав и основополагающих свобод человека, совершая провокации на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Не получится», – отметил Тигран Балаян.Как сообщалось ранее, ночью 25 января с.г., около 02:00, на оборонительном участке одной из армянских боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения, передовыми подразделениями Армии обороны была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВС Азербайджана. В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции. По предварительным данным, противник понес потери. Подробности уточняются.
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