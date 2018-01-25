Рабочий день 9 марта будет перенесен на 17-е марта

Пятница, 9 марта 2018 года, будет объявлена в Армении нерабочим днем в связи с отмечаемым 8 марта Международным женским днем. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании првительства Армении сообщил руководитель аппарата правительства РА Ваге Степанян.

Согласно принятому сегодня на заседании правительства Армении постановлению, вместо 9-го марта рабочим днем будет объявлена суббота – 17 марта.

«Таким образом, у граждан будет несколько выходных дней», – сказал руководитель аппарата правительства РА Ваге Степанян.