В Армении военнослужащие ЮВО сходу уничтожили цели условного противника в горах

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе тактических занятий отработали уничтожение целей условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз» сходу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, занятия с военнослужащими соединения проводятся в рамках проведения полевого выхода мотострелковых подразделений. Мотострелковые отделения отрабатывают тактические действия в сложной местности в условиях, максимально приближенным боевым.

На занятиях по тактико-специальной и огневой подготовке военнослужащие в течение месяца в сложных «экстремальных» климатических условиях на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря совершенствуют навыки боевой стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин и танков сходу в пешем порядке и на технике. Также, мотострелки и танкисты выполняют учебные упражнения по вождению боевых машин пехоты и танков по пересеченной местности, выполняют задачи скрытного передвижения, оборудования и маскировки огневых позиций.

Особенностью проведения стрельб в движении является высокогорная местность с заснеженными учебными участками, осложняющими передвижение и пониженным атмосферным давлением, влияющим на баллистические характеристики оружия и вооружения боевых машин.

В практических занятиях принимают участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.