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Правительство Армении одобрило законопроект о формировании и деятельности Совета безопасности


Правительство Армении одобрило законопроект «О формировании и деятельности Совета безопасности». Как передает «Арменпресс», соответствующее решение принято на заседании правительства Армении 25-го января. Проект решения представил министр юстиции Давид Арутюнян. По его словам, данное решение обусловлено конституционными изменениями.

В соответствии с изменениями в Конституции,  главой Совета безопасности Республики Армения является премьер-министр, а порядок его формирования и деятельности определяются данным законом и законом об обороне Армении.

Ранее Совет национальной безопасности  Армении возглавлял президент страны. В 2015 году были внесены поправки в Конституцию Армении и утверждены новые положения о Правительстве, в связи с переходом на парламентскую форму правления. Значительно изменился и институт президента республики, в частности, его полномочия предусмотрены исключительно Конституцией.

Одновременно, в результате конституционных изменений, Совет национальной безопасности был переименован в Совет безопасности.


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