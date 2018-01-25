Триста мертвых акул нашли на шоссе в Мексике
11:09, 25 Январь, 2018
Жители Западной Мексики обнаружили около 300 мертвых акул на шоссе в 240 километрах от моря. Туши были выпотрошены и без плавников. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что акул нашли в поселке Юрекуаро, штат Мичоакан, где орудуют криминальные банды и действуют наркокартели. Управление по охране окружающей среды пояснило, что животные, вероятно, были незаконно выловлены в северных штатах страны. Их везли в Мехико, но воры перехватили фуру, угнали ее, а замороженный груз выбросили на обочину.
Dice @PROFEPA_Mx que los 300 tiburones tirados en Michoacán no son de especies en riesgo ¿Y? pic.twitter.com/hzOmzlX9XV— CUBONoticiasMX (@CUBONoticiasMX) 24 января 2018 г.