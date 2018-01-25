В рамках продолжающегося в Давосе Всемирного экономического форума премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Подробности представляет пресс-служба армянского правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министры коснулись тенденций экономического развития в современном мире, в этом контексте отметив важность роли электронного управления, информационных технологий и работ в направлении оцифровки.

Юри Ратас представил богатый опыт Эстонии в этой сфере, при этом отметив, что они прошли достаточно долгий путь в данном направлении и были бы рады поделиться своим опытом.

«Мы планируем реализовать достаточно крупные программы в данной сфере, заинтересованы вашим опытом. Здесь мы также глубоко заинтересованы в расширении сотрудничества и обмене передовым опытом», – сказал в свою очередь премьер Армении.

Собеседники также коснулись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС. В данном контексте Карен Карапетян поблагодарил Ратаса за поддержку эстонской стороной Армении.

Карен Карапетян представил также тенденции развития экономики Армении и текущие макроэкономические показатели, подчеркнув, что правительство Армении настроено решительно в продолжении начатых реформ, а созданная деловая и инвестиционная среда может представлять интерес и для эстонских предпринимателей.