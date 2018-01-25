Guardian: врачи заявили об опасности для здоровья Ассанжа

Проводившие осмотр Джулиана Ассанжа врачи заявили об опасности его дальнейшего нахождения в посольстве Эквадора. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в среду сообщили в статье для британской газеты The Guardian доктора Сондра Кросби и Брок Чишольм.

"Мы считаем, что постоянное заключение физически и психически опасно для него и явно нарушает его права на здравоохранение. <...> Опыт говорит нам о том, что длительная неопределенность бессрочного заключения причиняет глубокие психологические и физические травмы. Кроме того, наша оценка показывает, что он не имел доступа к солнечному свету, соответствующей вентиляции или внешнему пространству более пяти с половиной лет, а это привело к значительному ущербу для здоровья", - заявили врачи на страницах издания.



