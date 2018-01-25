Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Трампом

24-го января состоялся телефонный разговор между президентом Турции Эрдоганом и президентом США Трампом по поводу операции турецких ВС в Африне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Эрдоган сказал Трампу, что, осуществляя операцию «Оливковая ветвь», Турция осуществляет свое «суверенное право на самооборону, закрепленное международным правом».

Одновременно, Эрдоган призвал Трампа не снабжать более оружием курдские формирования в Сирии.

Стороны выразили убежденность в продолжении сотрудничества в 2-сторонних отношениях.

Президент Турции Эрдоган продолжает вести телефонные переговоры с руководителями различных стран по поводу операции «Оливковая ветвь». Он говорил с президентом Франции Макроном, президентом РФ Путиным, ожидается его разговор с президентом США Трампом.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны натода» (YPG). Генштаб ВС Турции сообщает также, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне погибли трое турецких военнослужащих.