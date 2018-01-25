Дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских автомобилей

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:00 25-го января дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении,согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 10:00 25-го января дорога Степанцминда-Ларс для грузовых автомобилей закрыта.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.