Карен Карапетян и Саад Харири обсудили перспективы расширения экономических связей
10:20, 25 Январь, 2018
В рамках продолжающегося в Давосе Всемирного экономического форума состоялась встреча Премьер-министра РА Карена Карапетяна с Премьер-министром Ливана Саадом Харири. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
Карен Карапетян отметил, что Армения и Ливан традиционно имеют прочные и дружественные отношения, и Правительство Армении заинтересовано в их дальнейшем углублении и расширении. Премьер-министры также отметили важную роль армянской общины Ливана с точки зрения наличия между двумя странами сотрудничества и прочных связей.
Карен Карапетян представил коллеге тенденции экономического развития Армении и инициированные реформы, отметив, что в прошлом году были зафиксированы достаточно хорошие показатели, и Правительство решительно настроено продолжать реформы. Коснувшись перспектив развития сотрудничества, Премьер-министр проинформировал, что Армения, будучи членом ЕАЭС, имея с Евросоюзом торговый режим GSP+ и Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, очень хорошие отношения с Ираном, может быть интересной для ливанских бизнесменов и инвесторов.
Премьер-министр Ливана Саад Харири в свою очередь отметил, что они намерены тесно работать с Арменией и армянским бизнесом и готовы осуществить в этом направлении конкретные шаги.
Саад Харири пригласил Премьер-министра Карена Карапетяна посетить Ливан. Премьер-министр Армении с благодарностью принял приглашение.