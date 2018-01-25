СМИ: в Гватемале пассажирский автобус упал в пропасть

Не менее 15 человек погибли, еще более 30 получили ранения при падении пассажирского автобус в пропасть на западе Гватемалы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета Prensa Libre.

По ее данным, трагедия произошла, когда водитель попытался переехать вышедшую из берегов после сильных дождей горную реку. Однако поток воды увлек за собой автобус, и он упал в пропасть глубиной около 40 м.

Как добавляет издание со ссылкой на главу местного городка, автобус не имел разрешения на перевозку пассажиров от Главного управления транспорта.



