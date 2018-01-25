Суд подтвердил обвинительный приговор бывшему президенту Бразилии

Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил в среду во второй инстанции обвинительный приговор, вынесенный ранее по делу экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Соответствующее решение было единогласно принято тремя судьями на заседании, которое транслируется в прямом эфире на официальном канале судебного органа в YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом вердикт не означает, что Лула да Силва будет немедленно заключен под стражу. Экс-президент имеет право подать еще одну апелляцию на решение суда второй инстанции и до окончания ее рассмотрения оставаться на свободе.

Решение суда означает, что Лула да Силва теряет возможность вновь претендовать на пост президента на выборах, которые состоятся в октябре 2018 года. Бывший бразильский лидер, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, остается фаворитом избирательной гонки. Согласно обнародованным в октябре прошлого года результатам опроса социологического центра Datafolha, не менее 35% бразильцев готовы поддержать Лулу да Силву в первом туре выборов.



