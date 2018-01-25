Кэролайн Кокс: на посту президента Армении Армен Саргсян может многое сделать

Член Палаты лордов Великобритании, баронесса Кэролайн Кокс опубликовала видеообращение, в котором приветствует выдвижение на пост президента Армении посла Армении в Соединенном Королевстве Армена Саргсяна.

«Услышала прекрасную новость о том, что посла Армении в Соединенном Королевстве Армена Саргсяна пригласили с тем, чтобы выдвинуть его на пост президента Армении. Очень этому рада. Я встретила Саргсяна много лет назад, когда он был премьер-министром Армении. Он трижды назначался послом Армении в Соединенном Королевстве, он обладает большим опытом и знаниями, на посту президента Армении Армен Саргсян может многое сделать – благодаря своим дипломатическим навыкам, аналитическим способностям, связям. Он был для Армении прекрасным послом»,- говорит она в своем послании.

Как передает «Арменпресс», член Палаты лордов Великобритании, баронесса Кэролайн Кокс говорит далее, что будет рада видеть на посту президента Армении Армена Саргсяна.