КНДР выступила с обращением ко всей корейской нации

Северокорейские власти обратились ко всей корейской нации с призывом к смягчению военной напряженности между Пхеньяном и Югом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ЦТАК.

Объединение корейской нации, как говорится в сообщении, является важнейшей задачей. При этом отмечается, что КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением страны. Пхеньян подчеркивает, что вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.

Северокорейские власти также предлагают снизить критику в адрес страны в связи с ракетной и ядерной программами КНДР, которые, как считают в Пхеньяне, не мешают оздоровлению отношений между Севером и Югом.

В Пхеньяне также призывают корейскую нацию противодействовать США, которые, как отмечается, провоцируют ядерную войнуют ядерную войну