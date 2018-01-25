В Давосе завершился второй день Всемирного экономического форума

Второй рабочий день Всемирного экономического форума в Давосе прошел под знаком глобализации. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Евросоюз обеспечить единство внешней политики на фоне разногласий с крупными международными игроками, Китай заверил инвесторов о готовности ослабить политическое давление, а Россия говорила о возможностях совместной работы (к примеру, по линии кибербезопасности), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ключевыми событиями второго дня форума стали речь канцлера Германии Ангелы Меркель и выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний заявил о кризисе глобализации в Европе и призвал страны объединиться в борьбе с этой проблемой. Французский президент говорил о необходимости сильной Европы и призвал разработать 10-летнюю стратегию для работы в этом направлении.

Канцлер ФРГ больше внимания уделила адресным задачам. Так, она назвала Китай, Россию, США и Индию международными игроками, с которыми существуют разногласия, и призвала Евросоюз обеспечить единство внешней политики.

Канцлер также отметила, что "на пороге ЕС" разгораются сразу несколько крупных кризисов и стоит террористическая организация "Исламское государство".



