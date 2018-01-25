Левон Аронян одержал победу во втором туре Гибралтарского турнира

Лидер армянских шахмат, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян продолжает выступать в Гибралтарском турнире.

Как передает «Арменпресс», во втором туре его соперником был мастер международного класса Хемант Шарма. одержал победу во втором туре Гибралтарского турнира.

Представительница Армении Лилит Мкртчян поделила очко.

С 23 января по 1 февраля на Гибралтаре пройдет традиционный шахматный фестиваль Tradewise Chess Festival. В главном турнире (швейцарская система, 10 туров) выступит армянский гроссмейстер Левон Аронян. В турнире выступит также представительница Армении Лилит Мкртчян.

В этом году в турнире принимают участие 274 шахматиста из 50 стран; среди участников такие известные шахматисты, как Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Давид Навара (Чехия), Пентала Харикришна (Индия), Никита Витюгов (Россия), Василий Иванчук (Украина) и другие.