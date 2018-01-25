АО Арцаха отразиладиверсион ную попытку азербайджанской стороны: противник понес потери

На одном из участков линии соприкосновения по юго-западному направлению (Куропаткино) в ночь на 25-е января, в районе 02:00, аванград АО Арцаха обнаружил попытку проникновения диверсионной группы. В результате предпринятых профилактических мероприятий азербайджанские диверсанты были отброшены. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха.

По предварительным данным, противник понес потери. Детали уточняются.