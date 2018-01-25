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АО Арцаха отразиладиверсион ную попытку азербайджанской стороны: противник понес потери


На одном из участков линии соприкосновения по юго-западному направлению (Куропаткино) в ночь на 25-е января, в районе 02:00, аванград АО Арцаха обнаружил попытку проникновения диверсионной группы. В результате предпринятых профилактических мероприятий азербайджанские диверсанты были отброшены. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. 

По предварительным данным, противник понес потери. Детали уточняются.


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