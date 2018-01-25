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На некоторых дорогах республики – местами гололед


МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 25-го января  на территории Армении на дорогах в Берде и Вайоц Дзоре идет снег.

25-27-го – в значительной части областей, ожидаются слажые осадки, в отдельных районах – усиление ветра до 15-20 м/сек. 28-29-го января ожидается ясная погода.

На некоторых дорогах республики – местами гололед. Труднопроходимы дорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяц. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дороге Сотк-Карвачар, на перевале Варденяц  – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта, кроме грузового.


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