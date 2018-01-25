Европейские индексы - 24-01-18

МОСКВА, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.07% и составил 13414.74 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.72% и составил 5495.16 пункта, британский FTSE снизился на 1.14% и составил 7643.43 пункта, российский MICEX вырос на 0.35% и составил 2306.99 пункта, а RTSI вырос на 0.75% и составил 1289.98 пункта.