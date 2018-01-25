Цены на цветные металлы - 24-01-18

ЛОНДОН, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2218.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6949.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2608.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12820.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 20750.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3416.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 80000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.