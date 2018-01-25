Президент Армении встретился с председателем ПАСЕ

Находящийся в Страсбурге для участия в январской сессии ПАСЕ Президент Армении Серж Саргсян 24 января встретился с избранным председателем Парламентской ассамблеи СЕ Микеле Николетти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в начале встречи Серж Саргсян поздравил Микеле Николетти с избранием на высокий пост председателя Парламентской ассамблеи, выразив надежду, что это избрание принесёт положительные изменения в ПАСЕ, и личные качества и опыт господина Николетти наилучшим образом послужат организации.

Собеседники с удовлетворением говорили о высоком уровне сотрудничества Армении с Советом Европы, как с уставными органами Совета Европы, в том числе с ПАСЕ, так и с конвенционными и межправительственными органами СЕ.

Президент Саргсян подчеркнул, что со времени вступления Армении с Совет Европы 17 лет назад Совет Европы был и остаётся одним из важных партнёров, помогающих реализуемым в Армении реформам. Серж Саргсян высоко оценил полученную от организации экспертную и консультативную помощь с целью реализации комплексных реформ в Армении, особенно, в последние годы.

Президент придал большую важность мониторинговому процессу ПАСЕ, докладам содокладчиков по Армении, которые, по убеждению Сержа Саргсяна, направлены на укрепление демократии в Армении, улучшение жизни граждан и прогрессу Армении и констатируют достижения Армении за время членства в организации. Армения, по заверению Президента, настроена на активное взаимодействие. Серж Саргсян выразил уверенность, что переход Армении к парламентской системе управления также окажет положительное влияние в деле дальнейшего развития взаимодействия с ПАСЕ.

Председатель ПАСЕ отметил, что организация и он лично высоко оценивают прогресс Армении, которая твёрдыми шагами движется в направлении демократии, защиты прав человека, установления приоритета закона, и готовы продолжать уже эффективно развивающееся взаимодействие.

Собеседники также обменялись мнениями вокруг переговорного процесса мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

На встрече обсуждались также другие вопросы, касающиеся дальнейшего развития отношений и повестки сотрудничества СЕ-Армения.