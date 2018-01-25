Президент Армении Серж Саргсян встретился с председателем ЕСПЧ

Президент Армении Серж Саргсян завершил программу визита в Страсубрг встречей с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гидо Раймонди. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Республики отметил, что Европейский суд по правам человека, 60-ая годовщина которого исполнится в будущем году, является одной из важных опор конвенционной системы Совета Европы. Подчеркнув, что Армения придаёт большое значение сотрудничеству с ЕСПЧ, Президент отметил, что по его убеждению, все страны-члены должны сделать всё возможное для того, чтобы высоко держать авторитет суда, поскольку это вытекает из интересов стран-членов и их граждан. Серж Саргсян подтвердил приверженность Армении продолжать налаженное плодотворное взаимодействие, которое очень важно также с точки зрения реформирования судебной системы Армении, повышения качества правосудия, совершенствования правоприменительной практики и вообще наилучшего соответствия гарантированию основополагающих прав человека в соответствии с критериями европейской семьи.Гидо Раймонди вырезил благодарность Президенту Армении за посещение также ЕСПЧ в рамках его насыщенного страсбургского визита и подчеркнул важность его встреч и контактов. Председатель ЕСПЧ представил работу, ведущуюся в направлении развития диалога и углубления сотрудничества ЕСПЧ с национальными судами государств-членов. По его убеждению, реализуемая в направлении повышения эффективности деятельности национальных судов помощь будет ощутимо способствовать также уменьшению числа заявлений, получаемых ЕСПЧ. Гидо Раймонди с удовлетворением констатировал, что Конституционный и Кассационный суды Армении присоединились к единой сети Верховных судов Европы, которая является важной площадкой обмена информацией и которая в настоящее время включает 64 высоких суда из 34 государств-членов.