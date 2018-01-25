Президент Армении встретился с председателем Венецианской комиссии СЕ

Находящийся с рабочим визитом во Франции президент Армении Серж Саргсян 24 января в Страсбурге встретился с председателем Венецианской комиссии СЕ (Комиссия "Демократия посредством закона") Джанни Букиккио.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив Джанни Букиккио с переизбранием уже в четвёртый раз на посту председателя комиссии, Президент Республики пожелал ему новых успехов и подчеркнул, что высокий авторитет этой имеющей почти тридцатилетнюю историю структуры является результатом эффективной и преданной работы также стоящего у истоков создания Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

По оценке Сержа Саргсяна, в деле углубления эффективного сотрудничества Армения - Совет Европы свой значительный вклад имеет тесный и практический диалог Армении с Венецианской комиссией. В ходе встречи собеседники коснулись воплощения в жизнь изменений, которые намечены после конституционных изменений в Армении, хода обширной работы, стартовавшей в Армении в направлении совершенствования правового поля.

Президент Республики выразил благодарность за большую профессиональную, консультативную помощь, оказанную нашей стране комиссией как в разработке Избирательного кодекса, так и других важных законодательных пакетов.

Джанни Букиккио заверил, что Венецианская комиссия и впредь готова продолжать сотрудничество с Арменией, и в комиссии будут рады в дальнейшем процессе законодательных реформ РА также быть полезными, предоставляя экспертную помощь.