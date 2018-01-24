На КПП «Бавра» задержан гражданин Грузии, разыскиваемый УФСИН России по Ярославской области

В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Ашоцского отдела Полиции РА, 23 января в 15.48 на КПП «Бавра» был задержан гражданин Грузии Владимир Ш., 1970 г.р., который с 23 декабря разыскивался Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области РФ по обвинению по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.