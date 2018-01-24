Армянскими полицейскими задержан гражданин Украины, объявленный в международный розыск правоохранительными органами ФРГ

23 января служащие Главного управления уголовного розыска совместно с коллегами из Линейного отдела аэропорта “Звартноц” задержали гражданина Украины Андрея М., 1978 г.р., который с 23 декабря 2016 года разыскивался правоохранительными органами Федеративной Республики Германия по обвинению по частям 1 и 2 статьи 374 Налогового кодекса Германии (мошенничество против правительства). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.