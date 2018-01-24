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Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 7


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 23 и 24 января, раскрыто 7.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 11 случаев кражи, 9 случаев мошенничества, по 2 случая похищения человека и незаконной вырубки деревьев, 1 случай присвоения. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай причинения телесных повреждений. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 8 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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