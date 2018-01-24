Премьер-министр Армении встретился с премьер-министром Иракского Курдистана

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился 24 января с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в ходе встречи были обсуждены возможности и перспективы укрепления и развития двусторонних экономических связей.

Барзани подчеркнул, что Иракский Курдистан намерен углубить отношения с Арменией и стимулировать торгово-экономические связи.

Карен Карапетян отметил важность укрепления двусторонних связей, подчеркнув готовность правительства Армении осуществить практические шаги для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Премьеры обсудили возможности взаимодействия в сферах туризма, энергетики, торговли. Собеседники также рассмотрели возможность открытия регулярного рейса Ереван-Эрбиль.