Премьер-министр Армении встретился с координатором программ  развития ООН

В рамках экономического форума в Давосе премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился с координатором программ развития ООН Ачимом Штайнером (Achim Steiner).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр поблагодарил представителя ПРООН за открытие национального новаторского центра целей стабильного развития в Армении, который является совместным проектом правительства Армении и ООН и первым подобным центром в мире.

Ачим Штайнер отметил, что следит за деятельностью центра и считает, что он может быть образцом для других стран. «Это хорошая возможность для распространения инноваций во всем мире. Учитывая, что ПРООН работает почти в 170 странах, это также хороший шанс представить опыт Армении. Я думаю, мы сможем выяснить сферы, которые имеют приоритетное значение для правительства Армении, и где мы можем работать вместе и помогать вам», - сказал он.

Карен Карапетян отметил, что Армения готова расширять сотрудничество в различных сферах. «Мы открыты для партнерства, и нужны новые способы решения различных вопросов: есть множество сфер - управление водными ресурсами в сельских общинах, управление лесами и реформы в ряде отраслей», - сказал премьер.

Собеседники также коснулись ряда глобальных проблем и вопросов.

Комментируя результаты встречи, Карен Карапетян отметил: «Мы являемся первой страной, которая совместно с ПРООН создала Национальный инновационный центр по достижению целей устойчивого развития. А в июле мы представим отчет в ООН и представим работы, выполненные в этом направлении. Мы предложили активно участвовать в совместной работе. Мы представляем партнерам свои видения о реформах, а они представят свои видения».