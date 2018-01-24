Время в Ереване: 11:07:36,   25 Январь

Самвел Фарманян избран заместителем председателя Комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека


Депутат Национального собрания Республики Армения Самвел Фарманян избран заместителем председателя Комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Я избран вице-председателем Комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека по итогам тайного голосования, получив из пяти кандидатов наибольшее число голосов. Обязывающее доверие», - как сообщает Арменпресс, написал Фарманян на своей странице в Facebook.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации