Завершился рабочий визит президента Армении Сержа Саргсяна во Францию

Президент Армении Серж Саргсян 24 января встретился с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гидо Раймонди и председателем европейской комиссии "Демократия посредством права" (Венецианская комиссия) Джанни Букикио.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, рабочий визит Сержа Саргсяна во Францию завершился.