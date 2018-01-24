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Завершился рабочий визит президента Армении Сержа Саргсяна во Францию


Президент Армении Серж Саргсян 24 января встретился с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гидо Раймонди и председателем европейской комиссии "Демократия посредством права" (Венецианская комиссия) Джанни Букикио.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, рабочий визит Сержа Саргсяна во Францию завершился.




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