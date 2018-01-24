Без внедрения механизмов расследования инцидентов, ситуация в зоне карабахского конфликта может измениться в любой момент: глава МИД НКР

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 24 января принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана. Глава МИД Арцаха отметил, что относительное спокойствие на границе носит скорее ситуативный характер, о чем свидетельствует тот факт, что уже с первых дней января имели место нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня.

В этом контексте Масис Маилян положительно оценил достижение принципиального согласия в Кракове по расширению офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, выразив надежду, что реализация договоренностей повысит мониторинговые возможности офиса, так как без внедрения механизмов расследования инцидентов и предотвращения их повторения, ситуация может измениться в любой момент.

Стороны также затронули ряд вопросов, касающихся деятельности офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.