В Армении зарегистрировано землетрясение

Сейсмической сетью “Службы сейсмической защиты” МЧС Армении 24 января с.г., в 18:09 по местному времени, (в 14:09 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.2 в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, географические координаты эпицентра 40.100 градуса северной широты и 44.820 градуса восточной долготы (на юго-востоке села Гарни, 7 км).

Очаг залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла.

Землетрясение чувствовалось в селе Гарни мощностью в 2-3 балла.