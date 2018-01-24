СМИ: Google выпустит в продажу видеокамеру с искусственным интеллектом

Американская корпорация Google в скором времени выпустит в продажу компактную видеокамеру Google Clips, которая с помощью искусственного интеллекта будет самостоятельно принимать решение о съемке. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал DPReview.

Google Clips - это компактная камера, крепящаяся на одежду. Отсюда и название - "clip" в переводе с английского означает "зажим", "клипса". Предполагается, что пользователь будет носить ее в течение дня, а установленное на ней программное обеспечение позволит устройству самостоятельно и автономно отбирать значимые моменты из повседневной жизни человека и фиксировать их на карту памяти. Google Clips сможет записывать как небольшие по продолжительности видеоролики без звука, так и делать фотоснимки. Устройство будет оснащено технологией беспроводной передачи данных Bluetooth, а для ее работы не понадобится подключение к интернету.





