Утвержден логотип к 30-летию Карабахского движения

Под председательством Ашота Гуляна в парламенте Арцаха 24-го января состоялось очередное заседание государственной комиссии по организации и координации мероприятий к 30-й годовщине национально-освободительной борьбы армянства Арцаха – Карабахского движения, в ходе которого были представлены основные направления программы мероприятий к 30-летию и подведены итоги конкурса на лучший логотип.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, открывая заседание, Ашот Гулян отметил, что уже начаты подготовительные работы и они не завершатся в феврале, а продолжатся в течение всего года, будут носить общенародный характер и охватят всю территорию Арцаха.

Государственная комиссия предлагает целевую программу проведения мероприятий, для реализации которой будут вовлечены представители общественных, политических и научных кругов, Армия обороны, внешний мир и армянская Диаспора.

Затем члены комиссии обсудили и подвели итоги конкурса на лучший логотип мероприятий к 30-летию Карабахского движения. По сообщению министра культуры, по делам молодежи и туризма, в ходе проведенного с 10-го по 31-е декабря 2017 года конкурса 26 участников отправили комиссии 77 эскизов логотипа. В ходе обсуждения победителями были признаны логотип, представленный Ниной Шахвердян, и проект афиш, представленный Арменом Гукасяном.

По программе мероприятий планируется выпуск юбилейной памятной медали, тематических книг и брошюр, фотоальбома, марки, подготовка документальных фильмов и видеороликов, организация выставок, различных конкурсов, спортивных и культурных мероприятий на всей территории республики.

Юбилейные мероприятия начнутся 10-15-го февраля, соблюдая график событий, произошедших тридцать лет назад. Торжественные мероприятия будут организованы 20-го февраля.

В ходе заседания члены комиссии – министр иностранных дел Масис Маилян, министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян, министр культуры, по делам молодежи и туризма Сергей Шахвердян – представили отраслевые программы, предусмотренные в рамках комплексных мероприятий.

Подводя итоги заседания, председатель комиссии Ашот Гулян отметил, что в ближайшие дни продолжатся работы по написанию сценариев юбилейных мероприятий.