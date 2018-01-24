Ученые: плохая экология заставляет клетки человека ускоренно стареть

Люди, жившие в детстве в плохой экологической обстановке, стареют быстрее на клеточном уровне, чем их остальные сверстники. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Environment International.

"Длина теломер во время рождения и в первые годы жизни достаточно сильно влияет на вероятность развития различных болезней во время взрослой жизни. Необходимо провести дополнительные исследования для оценки всех последствий от их сокращения, вызванного загрязнением воздуха", — заявил Дэлян Тан (Deliang Tang) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

Теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма. Теломеры защищают ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Относительно недавно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. В частности, большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведет к аномально быстрому сокращению длины теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению.