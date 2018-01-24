Президент Армении призвал агрессивного настроенного азербайджанского депутата к спокойствию

Президент Армении Серж Саргсян на зимней сессии ПАСЕ призвал агрессивно настроенного азербайджанского депутата успокоиться, расслабиться и не искажать факты. Как сообщает Арменпресс, после речи президента Армении азербайджанский депутат Самед Сеидов исказил слова президента Сержа Саргсяна в ПАСЕ, заявив, что Серж Саргсян объявил себя лидером Арцахской войны.

Отвечая на вопрос азербайджанского депутата, Серж Саргсян сказал: «Во-первых, я прошу вас немного успокоиться, расслабиться и не искажать мои слова. Я не заявил с этой платформы, что я был лидером войны. У меня не было этой чести. Я внес свой вклад в справедливую борьбу народа Нагорного Карабаха».

Обращаясь к вопросу делегата Азербайджана о том, почему он не говорил о ходжалинских событиях в своем выступлении, Серж Саргсян ответил: «Ответ на вопрос, почему я не затронул ходжалинские события, которые вы называете геноцидом, очень ясен, потому что сразу же после этого трагического события президент Азербайджанской Республики Аяз Муталибов представил очень подробные и информированные факты и указал, кто был организаторами этой резни. И я очень жалею об этом. Геноцид - это нехорошо, быть подвергнутым геноциду - это мучение, и я думаю, что в Азербайджане есть тенденция иметь все, что есть у армян. Это недопустимо. Почему вам нужно называть геноцидом то, что никогда не было им, по крайней мере, не со стороны армян».

Отвечая на заявление азербайджанского парламентария о нарушении Арменией международных обязательств, президент Саргсян подчеркнул, что ни одно международное решение не было отклонено Арменией. «Вы пытались вспомнить резолюции СБ ООН. Я бы посоветовал вам, что, когда вы вникаете в тему, вы должны действительно сделать это и тщательно изучить ее», - сказал президент Саргсян.

Он добавил, что в 1993 году СБ ООН принял 4 резолюции о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. «И после каждой резолюции Азербайджан четко объявлял, что не остановит операции, попытался начать атаки, но, как это часто бывает, понес потери. В этих резолюциях единственным обязательством Армении было использование своего влияния и репутации для прекращения военных операций. Мы, благодаря тогдашним властям Армении, выполнили наши обязательства.

А главный ответственный за военные операции, Азербайджан, который должен был остановить военные действия, этого не сделал. Как вы знаете, в 1994 году было подписано соглашение о прекращении огня, но уже из-за других факторов, а не резолюций СБ ООН. Но, к сожалению, положения, закрепленные в этом соглашении, не выполняются.

В этом соглашении четко указано, что военные действия должны быть прекращены, и необходимо начать крупномасштабный переговорный процесс для поиска политических решений. Как можно заметить в ваших словах, вы требуете максимума, вы хотите невозможного в этом переговорном процессе. К сожалению, ксенофобия в Азербайджане достигла того, что вы уже открыто заявляете о том, что вы хотите Карабах без армян. Это невозможно. Этого никогда не случится. Характер борьбы народа Нагорного Карабаха очень прост - борьба за свободу и самоопределение, и такая борьба не может закончиться провалом. Я убежден в этом», - заключил президент Армении Серж Саргсян.