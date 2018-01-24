Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-01-18

ЕРЕВАН, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 января, курс доллара США сократился на 0.40 драмa и составил 480.77 драм. Курс евро вырос на 4.03 драмa и составил 593.22 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 8.53 драм. Курс британского фунта вырос на 6.27 драмa и составил 677.50 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 4.78 драмa и составила 20610.51 драм. Цена серебра сократилась на 1.07 драмa и составила 262.46 драм. Цена платины сократилась на 306.76 драмa и составила 15426.2 драм.