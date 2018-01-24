Папа Римский Франциск призвал противодействовать распространению ложных новостей, так называемых "фейк-ньюс", через современные средства массовой коммуникации, указав, что их воздействие на людей может иметь весьма драматические последствия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Драма дезинформации состоит в дискредитации другого, представлении его в качестве врага, вплоть до демонизации, которая может разжигать конфликты", — говорится в папском послании по случаю 52-го Всемирного католического дня социальных коммуникаций, которое было обнародовано в среду в Ватикане.

Франциск подчеркнул, что зачастую безосновательная информация сознательно нацелена на обман и на манипуляцию читателем.