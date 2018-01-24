Нагорно-Карабахской конфликт не может быть решен без народа Арцаха: А.Ашотян

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 24 января принял шведского депутата Европарламента, члена фракции ЕНП Ларса Адактусона, нахопдящегося в Армении по инициативе и приглашению Европейского офиса Ай Дата (Армянского Суда) АРФД. На встрече присутствовал руководитель Европейского офиса Ай Дата Г.Карапетян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя в НС, А.Ашотян обратился к вопросам, касающимся двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также парламентской дипломатии. Председатель комиссии отметил, что Армения в своей внешней политике руководствуется искусством не скороспелых, а мудрых шагов, стремясь избегать разделительных линий. В этом контексте подчеркнута роль европейского вектора внешней политики Армении – в совмещении с дружественными и стратегическими союзническими отношениями с Россией.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения–ЕС, г-н Ашотян подчеркнул важность скорейшей ратификации документа в национальных парламентах.

Председатель комиссии отметил, что хотя каждый из национальных парламентов имеет свои приоритеты формирования политической повестки, тем не менее армянская сторона ожидает стимулирования процесса ратификации соглашения, в чем свою роль могут сыграть также депутаты Европарламента.

Обратившись к процессу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, А.Ашотян подчеркнул, что Арцахское движение, 30-летие которого исполняется в этом году, никоим образом не может быть охарактеризовано как геополитическое. В связи с этим он добавил, что конфликт исключительно национальный, основанный на желании народа Арцаха реализовать демократические ценности, на различиях ценностной системы с Азербайджаном и невозможности их преодоления. Председатель комиссии отметил, что от депутатов Европарламента ожидается активная вовлеченность в процесс урегулирования конфликта, без рассмотрения в качестве препятствия наличия так называемого “черного списка” Азербайджана. В этом контексте А.Ашотян подчеркнул важность вопроса вовлечения народа Нагорного Карабаха в процесс урегулирования конфликта, отметив, что народ НК и его волеизъявление нуждаются в максимальном международном признании.

Председатель комиссии в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта особо выделил роль и усилия сопредседателей МГ ОБСЕ – в деле решения вопроса и сохранения стабильности в регионе. Стороны констатировали, что конфликт не может иметь решения без народа Арцаха.

Собеседники выразили готовность к более тесному сотрудничеству на европейских парламентских площадках.

В рамках своего визита депутат Европарламента Ларс Адактусон посетит также Арцах.