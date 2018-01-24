Время в Ереване: 11:07:36,   24 Январь

Арпине Ованнисян избрана вице-председателем политической группы Европейской народной партии в ПАСЕ


Руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян избрана вице-председателем политической группы Европейской народной партии. Как сообщает Арменпресс, выборы состоялись в ходе заседания политической группы ЕНП.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации