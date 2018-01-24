Речь президента Республики Армения на заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Президент Армении Серж Саргсян 24 января принял участие в заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где выступил с речью и ответил на интересующие депутатов вопросы. Об сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

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Речь президента Республики Армения Сержа Саргсяна на заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Уважаемый Председатель Парламентской ассамблеи,

Уважаемый генеральный секретарь,

Уважаемые члены ассамблеи.

Прежде всего я хотел бы сердечно приветствовать и поздравить вас, уважаемый г-н Николетти, с принятием поста председателя Парламентской ассамблеи Совет Европы.

Вы приступили к этой миссии в довольно сложные времена. Я твердо верю, что Ваш большой опыт и сильные личные качества необходимы для будущего успеха и репутации нашей организации. Я также хотел бы поблагодарить г-жу Кириакидес за ее отличную работу в качестве Председателя этой Ассамблеи.

В последний раз я имел честь выступать с этой высокой кафедры в 2013 году, когда Армения председательствовала в Комитете министров Совета Европы. Эта миссия послужила ключевой вехой в нашей интеграции в более широкую семью Совета Европы. Надеюсь, мы оправдали ожидания при выполнении этой миссии.

Завтра, 25 января, день, когда мы присоединились к Совету Европы ровно 17 лет назад. Во время присоединения к этой европейской структуре мы полностью осознавали путь, который ожидает нас впереди. Мы также прекрасно понимали, что создание и укрепление демократии было бы нелегко без поддержки и непосредственного участия структур Совета Европы. Действительно, благодаря политической воле и совместному конструктивному взаимодействию нам удалось преодолеть многочисленные препятствия и добиться глубоких реформ.

Сегодня, выступая перед этой Ассамблеей, я могу с гордостью заявить, что мы выполнили основные обязательства, взятые на себя перед Советом Европы в плане демократизации Армении. Это не просто наше утверждение. Наши достижения в укреплении демократических институтов были признаны в отчетах о мониторинге органов Совета Европы. Мы твердо продолжаем усилия по вступлению в европейские правовые рамки: количество конвенций, которые Армения уже подписала, близка к 70. Для нас этот процесс связан не просто с выполнением обязательств, которые мы взяли на себя: мы в первую очередь реализуем наше собственное кредо и наши собственные убеждения. Мы продолжим в том же духе.

Более того, прогресс нашей страны на пути реформ получит новый импульс и ускорится в апреле, когда поправки к Конституции войдут в полную силу, и когда мы приступим к осуществлению мероприятий, предусмотренных Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Любая демократия - это живой организм. На протяжении наших четвертьвековых усилий в государственном строительстве мы стремились питать этот самый организм. Мы полностью осознаем, что демократия постоянно требует внимания, пересмотра и продвижения; она не может позволить себе остановиться и должна идти в ногу с быстро меняющимися реалиями, чтобы оставаться жизнеспособной. В соответствии с этой логикой мы провели конституционную реформу в Армении, которая получила широкую поддержку Совета Европы.

В апреле этот процесс будет завершен с четким видением укрепления трех основ Совета Европы - верховенства закона, защиты прав человека и демократии. Мы выбрали переход к парламентской форме правления как наиболее подходящий путь укрепления демократии в нашей стране. Я объявил о начале процесса в 2013 году, когда я выступал с этой высокой кафедры перед этой Ассамблеей.

Уважаемые дамы и господа!

После нашего вступления в Совет Европы мы услышали ободрение и критику со стороны наших партнеров. Я не сомневаюсь, что и первое, и второе помогли прогрессу Армении.

В течение этого времени мы тесно сотрудничали с Венецианской комиссией, на основе экспертного заключения которой мы сформировали пакет конституционных реформ. В атмосфере взаимного доверия это эффективное участие продолжается до сегодняшнего дня - через процесс внедрения многочисленных новых законодательных решений в рамках реформированной Конституции. Это было лучше всего проявлено в обсуждении нового Избирательного кодекса Армении, в результате которого был принят прозрачный и всеобъемлющий процесс с участием различных политических субъектов. Мы пошли ба беспрецедентный шаг, закрепив в законе требование о публикации подписанных списков избирателей после выборов. Как вам известно, эта не является общепринятой практикой, особенно в свете проблем защиты персональных данных. Однако мы решили и сделали это, чтобы обеспечить большее доверие общественности к выборам.

Новый Избирательный кодекс ясно доказал свою жизнеспособность на парламентских выборах в апреле 2017 года, которые были проведены с большим числом приглашенных наблюдательных миссий, в том числе делегации этой Ассамблеи.

Считаю необходимым подчеркнуть, что новый Избирательный кодекс также привел к тому, что в Национальном собрании было выделено определенное количество мест исключительно для представителей национальных меньшинств. Это был еще один шаг к обеспечению более широкого участия в управлении нацменьшинств.

В настоящее время мы реформируем наши судебные, уголовные и уголовно-процессуальные кодексы, а также законы о референдуме и Конституционном суде. Мы хорошо понимаем, что только эффективная, независимая и свободная от коррупции судебная власть может гарантировать верховенство закона.

В этом контексте мы высоко ценим важную роль Европейского суда по правам человека, судебная практика которого играет важную роль в повышении качества правосудия в нашей стране. Мы внедрили ряд законодательных реформ и улучшили юридическую практику на основе юриспруденции ЕСПЧ. Это важные шаги для консолидации защиты прав человека в нашей стране. Эти усилия не остались незамеченными: Республика Армения является лидером среди государств-членов Совета Европы в плане надлежащего и постоянного исполнения решений Европейского суда.

Мы убеждены, что надлежащая защита прав человека и укрепление демократических ценностей не могут быть эффективными без неустанной борьбы с коррупцией. Она должна быть приоритетной во всех социальных и политических слоях. Армения рассмотрела качественно новый инструментарий в этом отношении: в середине 2017 года Национальное Собрание единодушно приняло ряд законов, которые создают первый в нашей истории национальный орган для предотвращения коррупции в соответствии со всеми международными стандартами. Орган будет эффективно функционировать в 2018 году, и члены этой структуры будут избраны парламентом. В рамках того же антикоррупционного пакета был принят закона об осведомлении и защите осведомителей. Мы также квалифицировали уголовную ответственность за незаконное обогащение. Мы полны решимости и привержены продолжению наших систематических и постоянных усилий по устранению зла коррупции.

Уважаемые члены Ассамблеи,

со времени вступления в Совет Европы наша страна несет серьезную ответственность за выполнение наших обязательств и соблюдение нашей коллективной приверженности фундаментальным ценностям этой организации.

Однако, к сожалению, в последние годы мы стали свидетелями беспрецедентного кризиса ценностей в этой организации, когда, мягко говоря, безответственное и противоречащее основной миссии Совета Европы поведение некоторых депутатов нанесло значительный ущерб репутация организации. Таким образом, большая семья Совета Европы столкнулась с, пожалуй, самой серьезной проблемой с момента ее основания, поскольку были выявлены случаи подкупа членов Ассамблеи и, как следствие, нечестного голосования.

С 2014 года ряд политически предвзятых и вопиющих докладов и резолюций вызвали резкое изменение отношения армянского общества к этой Ассамблее. Однако эти раскрытия дают надежды на то, что такие коррумпированные практики недолговечны. В конце концов, они будут выявлены, вытеснят принятые таким образом резолюции и дискредитируют людей и силы, которые их поддерживают. Я убежден в том, что доклад независимого следственного органа, рассматривающего разоблаченные случаи коррупции, искоренит эти дефектные методы и поможет укрепить доверие государств-членов к нашей организации.

Уважаемые дамы и господа,

После присоединения к Совету Европы Армения также взяла на себя обязательство продолжать усилия по разрешению нагорно-карабахского конфликта только мирными средствами и использовать свое влияние на Арцах для содействия разрешению конфликта. Хотя Совет Европы не является платформой для разрешения конфликтов, я считаю, что уместно кратко затронуть этот вопрос в свете вышеупомянутого обязательства.

Ровно 30 лет назад со стороны все могло показаться спокойным и мирным в Арцахе. Однако поверхностная картина была обманчивой. Мы никогда не мирились с решением Сталина о принудительном присоединении Арцаха к Азербайджану.

На протяжении всех этих лет народ Арцаха очень беспокоился, потому что бакинские власти делали все возможное, чтобы вывести армян из своей исторической колыбели. Согласно переписи 1926 года, на армян приходилось более 90 процентов населения Арцаха; вследствие политики Баку, к 1988 году этот процент снизился до 77 процентов населения. Я сам был среди арцахцев, которые были обеспокоены этими событиями.

В феврале 1988 года арцахцы встали против бакинской политики и попытались осуществить мирное право народа Арцаха на самоопределение. Я был на передовой линии восстания. Парламент Арцаха принял решение, и люди вышли на мирные митинги. Реакция Азербайджана была не просто негативной. Реакция Азербайджана стало массовое убийство армян, проживающих в городе Сумгаите, в сотнях километров от Арцаха. Это был акт мести против армян за принятое Арцахом решение.

На одной чаше весов было решение парламента Арцаха и мирные демонстрации, а на другой - насилие и массовые убийства. Каждый, кто имеет дело с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, должен четко понимать этот факт.

Следовательно, все попытки поставить знак равенства между сторонами конфликта по своей сути бесполезны. Такое уравнение - не что иное, как ложная беспристрастность. Это знак равенства между исполнителями резни в Сумгаите и его жертвами. 27 февраля мы будем поминать жертв резни в Сумгаите.

Резня стала государственной политикой, поскольку Азербайджан развязал войну, направленную на полное уничтожение армянского населения Арцаха. Учитывая дефицит правосудия и угрозу истребления, у Арцаха не было иного выбора, кроме как прибегнуть к самообороне. Опять же, я был на передовой линии, и у меня никогда не было ни малейшего сожаления по поводу выбора, который я сделал тогда.

Давно настало время для разрешения этого конфликта. Для этого необходимо строгое соблюдение установленного режима прекращения огня и соблюдение всех соглашений, достигнутых в прошлом. Урегулирование должно быть мирным и преодолевать дефицит правосудия. Независимо от того, где я буду находиться, я всегда буду на первой линии этого вопроса. Стороны должны взять на себя совместную ответственность за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и найти компромиссное решение.

Процесс переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ является единственным согласованным на международном уровне форматом разрешения этого конфликта. Международное сообщество, включая Совет Европы, неоднократно подтверждало свою поддержку этому формату. Обязательства, предпринятые Арменией и Азербайджаном, требуют совместных и согласованных усилий всех сторон конфликта.

Однако Азербайджан явно не готов к этому. Агрессия, которую Азербайджан развязал против Арцаха в апреле 2016 года, характеризовалась грубыми нарушениями международного гуманитарного права в отношении мирных жителей и военнопленных. Это нанесло сильный удар по переговорному процессу, вызвавший ужасные воспоминания о массовых убийствах в Сумгаите.

К сожалению, в этой Ассамблее иногда были события, которые закрывали глаза на вышеупомянутые факты, поливали воли на мельницу тех, кто не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Я призываю всех членов этой Ассамблеи воспринять потенциальные негативные последствия неосторожных или предвзятых формулировок для хрупкой стабильности в Арцахе.

Находясь под постоянной угрозой войны, Арцах продолжает строить демократию и поощрять уважение прав человека. Во всех этих инициативах Армения продолжает оказывать полную поддержку Арцаху. Армения будет крепко защищать права и интересы Арцаха и способствовать укреплению безопасности Арцаха. Как справедливо отметил Генеральный секретарь Совета Европы, в Европе не должно быть серых зон, когда речь идет о защите правах человека. Я надеюсь, что в недалеком будущем эта организация тоже будет стоять на стороне Арцаха со всем своим опытом. Человек, живущий в Арцахе, заслуживает этого; народ Арцаха уже давно заслужил это право.

Защита прав человека является приоритетом для властей Арцаха: в отношении основополагающих документов Совета Европы Арцах в одностороннем порядке присоединился к Европейской конвенции о правах человека еще в 2015 году и обязался полностью ее реализовать. Похвально, что Нагорный Карабах добился всего этого самостоятельно, без ощутимой поддержки со стороны какой-либо международной организации. Это еще раз доказывает, что в Арцахе уважение и защита прав человека - это не просто слова, а сознательный и решительный выбор.

Арцах не может оставаться вне международных процессов просто потому, что против него выступает Азербайджан. Власти Азербайджана совершают грубые нарушения прав человека и основных свобод, вплоть до уголовного преследования оппозиционных деятелей и даже их похищение с территории другой страны.

Здесь я снова должен вернуться к работе Европейского суда по правам человека: ЕСПЧ рассмотрел заявления граждан Азербайджана, которые также связаны с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Я понимаю, что ЕСПЧ рассматривает эти проблемы с целью исключения «серых зон» и защиты прав человека во всей Европе. Тем не менее, политический язык и оценки в решениях ЕСПЧ могут иметь прямое отрицательное влияние на переговорный процесс. Поэтому ЕСПЧ необходимо проявлять особую осторожность в своих оценках и избегать любых политических формулировок.

Уважаемые члены Ассамблеи,

Наши национальные экономики более уязвимы, чем когда-либо, перед лицом современных глобальных проблем. В результате этого вопросы социальной справедливости и благополучия находятся в центре внимания общественности. Сложные реалии в нашем регионе, в свою очередь, ограничивают потенциал экономического роста. Поэтому мы стремимся максимально эффективно использовать все доступные ресурсы, в том числе возможности, предоставляемые нам интеграционными структурами.

Пять лет назад, в 2013 году, вскоре после того, как Армения приняла решение присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, многие люди, в том числе некоторые члены этой Ассамблеи, выразили скептицизм по отношению к Армении. Однако Армения доказала свою способность сочетать участие в различных интеграционных структурах и даже служить образцом для подражания. Ровно два месяца назад, 24 ноября, в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе, Армения и Европейский союз заключили Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, в котором рассматривается совершенно новое качество взаимодействия. Полноценная интеграция Армении в Евразийский экономический союз никоим образом не была препятствием для этого.

Сегодня мы активно продолжаем расширять наше международное участие в различных направлениях. Примером может служить Международная организация Франкофонии, которая является для нас уникальной платформой взаимодействия как с языком, так и с культурой, а также для поощрения прав человека. Армения будет иметь честь принять у себя 17-й саммит Франкофонии в октябре 2018 года в Ереване.

Девизом саммита станет «Vivre ensemble / Living Together», и пакт с таким же названием будет принят для укрепления прав человека, межкультурного и межрелигиозного диалога. Для нас это не просто девиз: армянский народ знает цену пропаганды ненависти, нетерпимости и дискриминации, и мы боремся с подобной практикой на всех возможных платформах.

Дамы и господа,

В следующем году мы будем отмечать 70-летие со дня образования Совета Европы. Это важнейшая веха нашей большой семьи, которая уже почти семь десятилетий борется за защиту прав человека и основных свобод в Европе. Организация, созданная всего 10 государствами, теперь объединяет 47 государств европейской семьи с населением 820 миллионов человек. Я считаю это огромным достижением, которое следует лелеять; не нужно жалеть никаких усилий для создания позитивной повестки дня и дальнейшего повышения роли и значимости этой организации.

Однако миссия Совета Европы ограничивается этим. Организация должна играть важную роль как в политическом, так и в цивилизационном плане. Я считаю, что организация нуждается в дополнительном стимуле в переопределении своей роли и значимости в политической архитектуре в Европе. Современные механизмы и договоренности действительно нужны нашим обществам для повышения эффективности этой Организации. Уже довольно давно мы внимательно следим за похвальным процессом реформ, инициированных Генеральным секретарем в Совете Европы.

Армения поддерживает идею созыва 4-го саммита глав государств и правительств Совета Европы. Я считаю, что это станет хорошей возможностью для выявления наиболее насущных проблем нашего континента и пересмотра концепции более сильной и всеохватывающей Европы. Уверен, что учредители Совета Европы должны были бы очень гордиться фактом объединения 47 стран Европы под одной крышей. Это достижение, значение которого нельзя недооценивать; это единство нуждается в постоянной поддержке от всех нас.

Армения готова присоединиться к более зрелой форме взаимодействия и сотрудничества. Армения готова в любом случае внести свой вклад в успех Совета Европы - нашего общего дома демократии и верховенства закона.

Спасибо.