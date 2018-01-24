Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Джелалабаде

Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за совершенное в среду нападение на представительство международной гуманитарной организации Save the Children в городе Джелалабад. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

В результате нападения погибли по меньшей мере два человека - один военнослужащий сил безопасности и один мирный житель, число раненых составило 20 человек, передает телеканал Tolo News. Ранее сообщалось о 12 раненых.

Силы безопасности также ликвидировали двух террористов, совершивших нападение на офис гуманитарной организации. Еще один террорист-смертник погиб в результате взрыва, когда привел в действие бомбу рядом с представительством.

Два террориста все еще остаются в здании и оказывают сопротивление силам безопасности, передает Tolo News.





