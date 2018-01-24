ЕК оштрафовала на миллиард евро компанию - поставщика Apple

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала почти на миллиард евро компанию по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm, которая является поставщиком Apple. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на €997 млн за злоупотребление доминирующим положением", - говорится в заявлении ЕК.

Компания "подрывала конкуренцию на рынке путем крупных платежей ключевому клиенту Apple, обеспечивая себе гарантии, что он не будет приобретать аналогичную продукцию у конкурентов", - поясняет ЕК. "Это не соответствует антимонопольным правилам ЕС", - отмечается в документе.

Штраф наложен за нарушение антимонопольных норм как минимум в период с 2011 по 2016 годы, когда проводилось расследование ЕК.

Qualcomm занимается разработкой беспроводных средств связи и микроэлектроники. Компания производит процессоры Snapdragon для мобильных устройств. По данным отчетов Qualcomm, оборот компании в 2016 году составил $23,55 млрд, чистая прибыль - $5,7 млрд.





