Власти Испании помешали встрече Пучдемона и спикера парламента Каталонии

Власти Испании не пустили экс-председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона в здание регионального бюро в Брюсселе, где была запланирована его встреча со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Pais.

В понедельник Торрен заявил, что Пучдемон вновь станет кандидатом на пост главы женералитета. В среду спикер парламента прибыл в Брюссель, чтобы встретиться там с Пучдемоном.

Один из членов каталонской делегации Жоан Мария Пике заявил, что охрана здания по указу испанского МИД запретила Пучдемону доступ в здание, где располагается представительство Каталонии в ЕС.

По данным издания, встреча Торрена и Пучдемона была перенесена в штаб-квартиру "Европейского свободного альянса" — одну из немногих организаций, не признающих применения 155-й статьи конституции, вводящей прямое управление Мадрида в Каталонии.