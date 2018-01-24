Президент подчеркнул важную роль ЕСПЧ в плане повышения качества судебной системы в Армении

После вступления в Совет Европы Армения услышала ободрение и критику со стороны своих партнеров. И первое, и второе помогли прогрессу Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем выступлении в ПАСЕ заявил президент Армении Серж Саргсян.

«В течение этого времени мы тесно сотрудничали с Венецианской комиссией, на основе экспертного заключения которой мы сформировали пакет конституционных реформ. В атмосфере взаимного доверия это эффективное участие продолжается до сегодняшнего дня - через процесс внедрения многочисленных новых законодательных решений в рамках реформированной Конституции. Это было лучше всего проявлено в обсуждении нового Избирательного кодекса Армении, в результате которого был принят прозрачный и всеобъемлющий процесс с участием различных политических субъектов. Мы пошли ба беспрецедентный шаг, закрепив в законе требование о публикации подписанных списков избирателей после выборов. Как вам известно, эта не является общепринятой практикой, особенно в свете проблем защиты персональных данных. Однако мы решили и сделали это, чтобы обеспечить большее доверие общественности к выборам», - подчеркнул Саргсян.

По его словам, новый Избирательный кодекс ясно доказал свою жизнеспособность на парламентских выборах в апреле 2017 года, которые были проведены с большим числом приглашенных наблюдательных миссий, в том числе делегации этой Ассамблеи.

«Считаю необходимым подчеркнуть, что новый Избирательный кодекс также привел к тому, что в Национальном собрании было выделено определенное количество мест исключительно для представителей национальных меньшинств. Это был еще один шаг к обеспечению более широкого участия в управлении нацменьшинств», - отметил президент.

Саргсян подчеркнул, что в настоящее время Армения реформирует судебные, уголовные и уголовно-процессуальные кодексы, а также законы о референдуме и Конституционном суде.

«Мы хорошо понимаем, что только эффективная, независимая и свободная от коррупции судебная власть может гарантировать верховенство закона. В этом контексте мы высоко ценим важную роль Европейского суда по правам человека, судебная практика которого играет важную роль в повышении качества правосудия в нашей стране. Мы внедрили ряд законодательных реформ и улучшили юридическую практику на основе юриспруденции ЕСПЧ. Это важные шаги для консолидации защиты прав человека в нашей стране», - отметил глава государства, подчеркнув, что эти усилия не остались незамеченными: Республика Армения является лидером среди государств-членов Совета Европы в плане надлежащего и постоянного исполнения решений Европейского суда.