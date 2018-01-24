Армения до весны аннулирует армяно-турецкие протоколы: президент Армении Серж Саргсян

Вскоре – до весны, Армения аннулирует армяно-турецкие протоколы. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении с трибуны ПАСЕ сказал президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос одного из депутатов из турецкой делегации – Йылдырыма Тугрула Туркеша.

«Мы плохо понимаем требование турецкой стороны – сделать какий-либо шаг. После моего избрания в 2008 году, я предпринял публичные армяно-турецкие переговоры, в результате чего состоялась встреча с президентом Турции. Затем переговоры продолжились, в Швейцарии были подписаны армяно-турецкие протоколы.

Как до начала переговоров, так и в протоколах четко говорилось, что армяно-турецкие отношения устанавливаются без предварительных условий, однако, к сожалению, уже после подписания протоколов турецкая сторона постоянно пытается выдвигать предусловия, эти попытки продолжаются по сей день»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, в международной практике нет подобного примера, поскольку все условия обговариаются до подписания документов.

Серж Саргсян подчеркнул, что Турция – мощная страна, и ее ресурсы несопоставимы с потенциалом Армении, однако это не означает, что она должна разговаривать с Арменией с позиций силы.

«Если бы это было так, то и те страны, которые гораздо сильнее Турции, должны были бы говорить с ней таким же образом – с позиций силы или предусловий. Думаю, что такого не приемлет ни Турция, ни ее народ. Так же и мы это не приемлем.

Очень жаль, но Армения до весны аннулирует эти протоколы, поскольку они уже бессмысленны. Думаю, что для сохранения хрупкой стабильности в этом регионе Турции было бы лучше отказаться от предвзятого отношения – однозначной поддержки Азербайджана»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, во время боевых действий в 2016 году Турция была единственным государсывом в мифре, которое поддержало эти действия. За 4 дня было сделано 5 заявлений на уровне президента и премьер-министра в защиту Азербайджана.

«Какие шаги мы можем предпринять в таких условиях? Для нашего народа было бы оскорбительно – пойти на односторонние уступки»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.